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Есть ли безвредное для организма количество алкоголя? Отвечают ученые

PM Tervis
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Алкоголь выводит из кровотока необходимые организму вещества.
Алкоголь выводит из кровотока необходимые организму вещества. Фото: Shutterstock

Проведенные исследования показали, что даже нечастое и умеренное потребление алкоголя вредно для здоровья. В ходе глобального исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья миллионов людей из почти 200 стран и было установлено, что употребление алкоголя является причиной смерти почти 3 млн человек в год.

В глобальном исследовании использовались данные 700 предыдущих исследований и изучались данные о состоянии здоровья 28 млн человек. Установлено, что регулярно употребляют алкоголь 32,5 процента людей - 25 процентов женщин и 39 процентов мужчин.

Европа находится на передовой потребления алкоголя в мире - более пятой части населения стран Евросоюза употребляет алкоголь в опасных количествах. В результате процент проблем со здоровьем, вызванных употреблением алкоголя, также выше в Европе по сравнению с другими регионами.

Люди, которые регулярно употребляют одну порцию алкогольного напитка в день, подвергаются риску развития нескольких заболеваний, связанных с алкоголем. Риск увеличивается с каждой порцией напитка: например, у тех, кто употреблял две порции алкоголя в день, риск был на семь процентов выше, чем у тех, кто выпивал одну порцию алкоголя в день.

Умеренное употребление алкоголя приводит к изменениям в структуре мозга: снижается активность области, оценивающей риски, и увеличивается рискованное поведение человека. В результате несчастных случаев и домашнего насилия негативные последствия употребления алкоголя распространяются и на тех, кто не пьет сам. Употребление алкоголя может усугубить тревожные расстройства, депрессию, нарушения сна и расстройства настроения.

Алкоголь выводит из кровотока витамин А, витамин Е, цинк, железо и некоторые витамины группы В, тем самым снижая функциональность мозга, усвоение питательных веществ и повышая риск развития рака. Риск рака увеличивается также из-за негативного влияния алкоголя на функционирование иммунной системы. Всего одна порция алкогольного напитка в день увеличивает риск рака груди на пять процентов, риск рака горла на 17 процентов и риск рака пищевода на целых 30 процентов.

Исследование также опровергло утверждения о пользе умеренного потребления алкоголя. А именно, риски, связанные с потреблением, перевешивают любые возможные выгоды. Недавние глобальные исследования показали, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск рака, инсульта и болезней сердца. Например, регулярное употребление алкоголя увеличивает риск инсульта на 35 процентов.

Достоверность исследований, финансируемых алкогольной промышленностью, также была поставлена ​под сомнение. В методологии исследования выявлена ​​тенденция использования трезвенников, вынужденных отказаться от алкоголя из-за проблем со здоровьем, по сравнению с людьми, употреблявшими алкоголь в умеренных количествах. Это означает, что у них уже диагностировано заболевание или нарушение, и по сравнению с умеренно пьющими, которым еще не пришлось сокращать потребление по состоянию здоровья, у них действительно худшие показатели здоровья. Однако при сравнении умеренно пьющих с теми, кто никогда регулярно не употреблял алкоголь, оказывается, что никакой пользы от употребления алкоголя нет.

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