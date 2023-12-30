Есть ли безвредное для организма количество алкоголя? Отвечают ученые

В глобальном исследовании использовались данные 700 предыдущих исследований и изучались данные о состоянии здоровья 28 млн человек. Установлено, что регулярно употребляют алкоголь 32,5 процента людей - 25 процентов женщин и 39 процентов мужчин.

Европа находится на передовой потребления алкоголя в мире - более пятой части населения стран Евросоюза употребляет алкоголь в опасных количествах. В результате процент проблем со здоровьем, вызванных употреблением алкоголя, также выше в Европе по сравнению с другими регионами.

Люди, которые регулярно употребляют одну порцию алкогольного напитка в день, подвергаются риску развития нескольких заболеваний, связанных с алкоголем. Риск увеличивается с каждой порцией напитка: например, у тех, кто употреблял две порции алкоголя в день, риск был на семь процентов выше, чем у тех, кто выпивал одну порцию алкоголя в день.

Умеренное употребление алкоголя приводит к изменениям в структуре мозга: снижается активность области, оценивающей риски, и увеличивается рискованное поведение человека. В результате несчастных случаев и домашнего насилия негативные последствия употребления алкоголя распространяются и на тех, кто не пьет сам. Употребление алкоголя может усугубить тревожные расстройства, депрессию, нарушения сна и расстройства настроения.