В канун Нового года в Финляндии наблюдается бум продаж одной из закусок

Iltalehti пишет, что Новый год - пик популярности картофельных чипсов в Финляндии, когда потребление соленых закусок значительно увеличивается.

«По оценкам, в канун Нового года покупают на 30-40 процентов больше картофельных чипсов, чем в обычные выходные», - говорит Петра Вякева, менеджер по маркетингу компании Taffel. Тесное сотрудничество с магазинами помогает подготовиться к необычайно большим распродажам, но, несмотря на это, кое-где можно увидеть пустые полки.

«Многие магазины перед Новым годом выделяют под чипсы дополнительное место, чтобы обеспечить достаточное количество любимых чипсов покупателей, но иногда они могут закончиться за считанные минуты», - добавляет Вякева.

В канун Нового года чипсы едят с различными видами соусов, продажи которых тоже взлетают как ракета.

Выбор зависит от настроения

Согласно недавнему исследованию потребления чипсов, проведенному по заказу Orkla, потребители не планируют выбор чипcов заранее. 63 процента респондентов заявили, что выбирают пачку чипсов в магазине спонтанно. Лишь 8 процентов заявили, что предпочитают один конкретный вкус.

Традиционные вкусы, такие, как сырные чипсы или чипсы только с солью, особенно популярны среди людей в возрасте 40 лет и старше, в то время как люди моложе 25 лет с большей вероятностью попробуют чипсы с новыми вкусами.

Как замечает Вякева, эта готовность экспериментировать также влияет на разработку продукта.