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ФОТО ⟩ Рагнар Клаван помог «Калеву» выиграть турнир легенд

Postimees Sport
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Последний день традиционного предновогоднего футбольного турнира в столичном спортивном холле «Калев» ознаменовался мини-турниром, в котором соревновались друг с другом команды, состоящие из легендарных в прошлом игроков клубов премиум-лиги. Участвовали шесть команд легенд, лучшей из которых оказалась команда таллиннского «Калева».

Система турнира предусматривала, что все команды играли друг с другом один раз, а окончательная таблица выстраивалась по набранным в играх очкам: победа давала три очка, ничья - одно очко, а проигрыш очков не приносил.

«Калев», победивший в турнире, из пяти игр выиграл четыре. Превосходство соперника ленендам «Калева» пришлось признать только один раз: занявшим второе место легендам «Нымме Юнайтед» калевцы проиграли со счетом 3:4. «Калев» выиграл турнир с 12 очками, «Нымме Юнайтед» набрали 11 очков (три победы, две ничьи). На третьем месте с 8 очками оказались легенды таллиннской «Левадии». Четвертыми стали легенды «Пайде Линнамеэсконд», пятыми - «Курессааре», и шестыми - «Флора» (Таллинн).

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