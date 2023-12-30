ФОТО ⟩ Рагнар Клаван помог «Калеву» выиграть турнир легенд

Система турнира предусматривала, что все команды играли друг с другом один раз, а окончательная таблица выстраивалась по набранным в играх очкам: победа давала три очка, ничья - одно очко, а проигрыш очков не приносил.

«Калев», победивший в турнире, из пяти игр выиграл четыре. Превосходство соперника ленендам «Калева» пришлось признать только один раз: занявшим второе место легендам «Нымме Юнайтед» калевцы проиграли со счетом 3:4. «Калев» выиграл турнир с 12 очками, «Нымме Юнайтед» набрали 11 очков (три победы, две ничьи). На третьем месте с 8 очками оказались легенды таллиннской «Левадии». Четвертыми стали легенды «Пайде Линнамеэсконд», пятыми - «Курессааре», и шестыми - «Флора» (Таллинн).