ФОТО ⟩ Рагнар Клаван помог «Калеву» выиграть турнир легенд

Последний день традиционного предновогоднего футбольного турнира в столичном спортивном холле «Калев» ознаменовался мини-турниром, в котором соревновались друг с другом команды, состоящие из легендарных в прошлом игроков клубов премиум-лиги. Участвовали шесть команд легенд, лучшей из которых оказалась команда таллиннского «Калева».
Система турнира предусматривала, что все команды играли друг с другом один раз, а окончательная таблица выстраивалась по набранным в играх очкам: победа давала три очка, ничья - одно очко, а проигрыш очков не приносил.