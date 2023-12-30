РУКОВОДИТЕЛЬ НАРВСКОГО МУЗЕЯ ⟩ Культура не имеет права не замечать войну

До сих пор находятся люди, которые пытаются обходить тему продолжающейся военной агрессии России против Украины, ссылаясь на то, что их жизнь или профессиональная деятельность никак не связаны с политикой. Руководитель SA Narva Muuseum Мария Сморжевских-Смирнова, подводя итоги 2023 года, вспоминает о проведенной Нарвским музеем в мае антивоенной акции, и подчеркивает, что война - это больше и страшнее, чем просто политика, и что культура не может делать вид, что не замечает войну.
О резонансных событиях принято вспоминать, провожая год уходящий. Плохое хочется навсегда отпустить и сосредоточиться на позитивном, чтобы с надеждой на лучшее вступить в новый год. Второй год подряд все сложнее вглядываться в будущее с оптимизмом, и совсем невозможно отпустить ту трагедию, что обрушилась беспросветной реальностью в 2022-м, с началом полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине.
Страшно думать о том, куда же еще могут завести имперские амбиции сегодняшней России, и что самое тяжелое - почти невозможно на эту реальность влиять.
Я вижу Россию каждый день со своего рабочего места: Нарвский замок стоит прямо на государственной границе, а окна моего рабочего кабинета выходят на пограничный переход. Сейчас граница живет особенно активной жизнью: транспорт в двух направлениях стоит длинной очередью, шум двигателей не смолкает ни на минуту; пешеходы идут нескончаемым потоком.
Кто-то направляется за дешевыми продуктами в Ивангород, кто-то - за красивыми праздниками в Петербург и Москву. Автобусы эстонских туристических фирм появляются на мосту один за другим и полны воодушевленных экскурсантов, у замкового парка - нескончаемая очередь легковых машин с эстонскими и финскими номерами. Все они ожидают пересечения границы.
Предательство памяти
Россия и русский мир не только за пограничным мостом, они гораздо ближе. Тому много причин: родственные, а значит, эмоциональные связи, родной язык и очень часто - одно инфополе. В этом информационном пространстве российской идеологии трагедии и войны с Украиной нет, там есть СВО и борьба «с международным фашизмом», и еще - добытый из глубины столетий девиз «с нами бог».
Под этот концепт подвели и «священную дату» 9 мая: от надписей и призывов «можем повторить» до права считать себя единственной страной, победившей фашизм. Для меня, чьих близких трагедия Второй мировой войны затронула напрямую, совершенно очевидно: Россия предала память тех, кто прошел ту войну, сражаясь с фашизмом. Главное для них было - «война - это страшно» и «только бы не повторилась война». Впрочем, чем меньше живых свидетелей, тем проще манипулировать фактами: мы видим, как этот механизм работает сегодня и на оккупированных Россией территориях Украины.
Фантом «дня великой победы» как исторического триумфа, дающего право гордиться Россией, громко напомнил о себе 9 мая 2023 года на российском берегу реки Наровы. Прямо напротив Нарвского замка, у подножия Ивангородской крепости с середины апреля шли приготовления к грандиозному концерту, смотреть который россияне в течение двух недель приглашали всех жителей Нарвы. Информация о концерте тиражировалась в нарвских социальных сетях, были те, кто выражал желание приехать из Таллинна и других городов.
Игра на чувствах обиженных
Организаторы возвели на пьедестал чувства обиженных сносом советских памятников русскоязычных жителей Эстонии (как возвели в Ивангороде на пьедестал копию увезенного из Нарвы танка) и поспешили громко напомнить о том, что «никто не забыт и ничто не забыто». Они, несомненно, рассчитывали на массовость и горячую поддержку: большая сцена, украшенная российскими флагами, огромные экраны и мощная звуковая аппаратура были полностью развернуты к «зрительному залу» – нарвскому речному променаду, Темному саду и всем постройкам Нарвы, смотрящим на реку.
Концертную площадку готовили так тщательно, что не только проложили коммуникации и поставили ограждения на пустынной до того территории, но и выкорчевали небольшой лесок у Ивангородской крепости, - чтобы ничто не загораживало обзор.
Работы кипели до позднего вечера 8 мая: на концерт ожидали не только звезд российской эстрады, но и представителей региональной власти.
Тогда же вечером Нарвский музей совместно с объединением Propastop подготовил антивоенный баннер, который менее чем за час мы своими силами установили на рассвете 9 мая на флаговой башне Нарвского замка.
Единство с Украиной
Баннер с изображением запятнанного кровью российского президента и подписью «Путин - военный преступник» напомнил о том, что российская армия сегодня совершает военное преступление, а международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Новость о баннере в своем аккаунте в фейсбуке музей сопроводил коротким комментарием «здесь граница», поставив барьер той военной пропаганде, которой Россия, врываясь в пространство приграничной Нарвы, спешила осчастливить эстоноземельцев.
И хотя баннер с кровавым диктатором не помешал громогласному звучанию российского гимна на нарвском променаде, он все же четко обозначил границы и наглядно продемонстрировал позицию каждого, чье сердце и мысли - с народом Украины.
Фотография баннера моментально попала в новостную ленту не только эстонских, но также европейских и американских медийных изданий, в 7 утра мой телефон уже разрывался от звонков, и в этом ритме прошли последующие 4 дня. Звонили не только журналисты, но и возмущенные «провокацией музея».
Посыпались угрозы - от «снять срочно с должности» до «не дойдешь до дома, придушим», но вместе с тем полетели и письма со словами благодарности и поддержки. Мой личный фейсбук заполнили комментарии, которые являются, по-видимому, очень точным отражением тех настроений, что бурлят в русскоязычном пространстве Эстонии.
Спектр настроений широк
Они диаметрально противоположные. Удивительно, но самые злостные комментарии посыпались от любителей кошек, домохозяек и даже учителей. Возмущались моей «выходкой» некоторые бывшие коллеги, работающие и сегодня в сфере культуры. В каком инфопространстве живут эти люди, остается вопросом. Тему войны они обходят, как правило, стороной и до сих пор задают мне вопрос - «где музей, а где политика?». И я до сих пор отвечаю: война - это больше и страшнее, чем просто политика.
Культура не может оставаться в стороне, потому что она всегда рефлектирует над происходящим, а история оперирует прошлым. Это прошлое гораздо ближе, чем нам может казаться: оно наступает за считанные секунды. И хотя мы не можем его изменить, мы можем ему дать оценку. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну, в которой нет места для «не все так однозначно» и «культура и спорт войны не касаются». Война в Украине - это абсолютная трагедия, разворачивающаяся рядом с нами и даже среди нас: в Эстонии десятки тысяч украинцев, лишившихся близких людей, родного дома, привычной жизни. Тысячи детей, с которыми травма войны останется на всю жизнь.
Встречая новый год, мы всегда надеемся на лучшее. Никогда не думала, что, желая этого лучшего, буду повторять те же слова, что моя бабушка в письме с фронта в 1943 году: поскорее бы закончилась война. Я желаю сил и возвращения живыми с фронта бойцов, которые противостоят России в этой страшной войне. Скорейшей победы Украине, и мира всем нам.