РУКОВОДИТЕЛЬ НАРВСКОГО МУЗЕЯ ⟩ Культура не имеет права не замечать войну

Посыпались угрозы - от «снять срочно с должности» до «не дойдешь до дома, придушим», но вместе с тем полетели и письма со словами благодарности и поддержки. Мой личный фейсбук заполнили комментарии, которые являются, по-видимому, очень точным отражением тех настроений, что бурлят в русскоязычном пространстве Эстонии.

Спектр настроений широк

Они диаметрально противоположные. Удивительно, но самые злостные комментарии посыпались от любителей кошек, домохозяек и даже учителей. Возмущались моей «выходкой» некоторые бывшие коллеги, работающие и сегодня в сфере культуры. В каком инфопространстве живут эти люди, остается вопросом. Тему войны они обходят, как правило, стороной и до сих пор задают мне вопрос - «где музей, а где политика?». И я до сих пор отвечаю: война - это больше и страшнее, чем просто политика.

Культура не может оставаться в стороне, потому что она всегда рефлектирует над происходящим, а история оперирует прошлым. Это прошлое гораздо ближе, чем нам может казаться: оно наступает за считанные секунды. И хотя мы не можем его изменить, мы можем ему дать оценку. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну, в которой нет места для «не все так однозначно» и «культура и спорт войны не касаются». Война в Украине - это абсолютная трагедия, разворачивающаяся рядом с нами и даже среди нас: в Эстонии десятки тысяч украинцев, лишившихся близких людей, родного дома, привычной жизни. Тысячи детей, с которыми травма войны останется на всю жизнь.

Встречая новый год, мы всегда надеемся на лучшее. Никогда не думала, что, желая этого лучшего, буду повторять те же слова, что моя бабушка в письме с фронта в 1943 году: поскорее бы закончилась война. Я желаю сил и возвращения живыми с фронта бойцов, которые противостоят России в этой страшной войне. Скорейшей победы Украине, и мира всем нам.