Объясняет фармацевт: как избавиться от бессонницы

Вы также должны ложиться спать в одно и то же время каждый день, чтобы создать регулярный режим сна. Температура в спальне должна быть в районе 18-20 градусов. Во время сна температура тела человека физиологически падает; прохладное, но не слишком холодное помещение помогает спокойно спать всю ночь и сохранять постоянную температуру тела.

Психотерапия тоже полезна

Если проблемы со сном вызваны стрессом, вам также может помочь психотерапия. Для борьбы со стрессом подходят когнитивная терапия, в ходе которой люди учатся корректировать установки, вызывающие чрезмерный стресс, и поведенческая терапия, где обучают различным техникам релаксации.

Обязательно обратитесь к врачу, если качество вашего сна также пострадало из-за появления какого-либо заболевания - в этом случае заболевание необходимо лечить, или же нужно взять под контроль хроническое заболевание. Если нарушения сна продолжаются несколько недель, ухудшается самочувствие и более простые меры не дают желаемого результата, то следует обратиться к врачу для выяснения причин бессонницы и при необходимости начать прием снотворных, отпускаемых по рецепту.

Какую помощь можно получить в аптеке?

В стрессовые периоды проблемы со сном также можно облегчить в аптеке - особенно помогают комплексные препараты витаминов группы В, магния, глицина, мелатонина и различные растительные сборы с успокаивающим действием.