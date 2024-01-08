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ПЕРСОНА ⟩ Венгерский националист, вступивший в сговор с Кремлем, стал яростным критиком Путина и Орбана

, редактор
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Депутат Европарламента Мартон Дёндёши во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Депутат Европарламента Мартон Дёндёши во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Фото: Mathieu Cugnot/Euroopa Parlament

Еще несколько лет назад венгерский евродепутат Мартон Дёндёши видел в России союзника и по приглашению Кремля посетил нелигитимные выборы в оккупированных ДНР и ЛНР в качестве наблюдателя. Однако теперь он без колебаний признает, что совершенно неправильно оценил ситуацию.

В результате редко встречающегося в политике резкого поворота, из прежнего дружественно настроенного к России политика Дёндёши превратился в яростного критика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, партия Дёндёши «Йоббик» тоже сменила курс, отойдя от своих ультраправых и антисемитских корней к традиционному правоцентристскому направлению.

«Ответ очень прост - я изменился, изменилась моя точка зрения и изменилась ситуация. То, что произошло недавно, многое перечеркнуло, - объясняет Дёндёши в беседе с Postimees в Страсбурге, обосновывая смену своего политического курса, особенно заметную после нападения России на Украину в феврале 2022 года. - Что касается Украины, то тут я сделал роковую ошибку».

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