Еще несколько лет назад венгерский евродепутат Мартон Дёндёши видел в России союзника и по приглашению Кремля посетил нелигитимные выборы в оккупированных ДНР и ЛНР в качестве наблюдателя. Однако теперь он без колебаний признает, что совершенно неправильно оценил ситуацию.
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ПЕРСОНА ⟩ Венгерский националист, вступивший в сговор с Кремлем, стал яростным критиком Путина и Орбана
В результате редко встречающегося в политике резкого поворота, из прежнего дружественно настроенного к России политика Дёндёши превратился в яростного критика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, партия Дёндёши «Йоббик» тоже сменила курс, отойдя от своих ультраправых и антисемитских корней к традиционному правоцентристскому направлению.