ПЕРСОНА ⟩ Венгерский националист, вступивший в сговор с Кремлем, стал яростным критиком Путина и Орбана

В результате редко встречающегося в политике резкого поворота, из прежнего дружественно настроенного к России политика Дёндёши превратился в яростного критика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, партия Дёндёши «Йоббик» тоже сменила курс, отойдя от своих ультраправых и антисемитских корней к традиционному правоцентристскому направлению.

«Ответ очень прост - я изменился, изменилась моя точка зрения и изменилась ситуация. То, что произошло недавно, многое перечеркнуло, - объясняет Дёндёши в беседе с Postimees в Страсбурге, обосновывая смену своего политического курса, особенно заметную после нападения России на Украину в феврале 2022 года. - Что касается Украины, то тут я сделал роковую ошибку».