Автомобиль въехал в людей, стоявших на автобусной остановке

В субботу, 30 декабря, в 7.02 в Тартумаа в волости Эльва на 31-м километре дороги Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло тяжелое ДТП: 62-летний мужчина на автомобиле Dacia Duster наехал на стоявших в зоне ожидания автобусной остановки 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.