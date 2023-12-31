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Автомобиль въехал в людей, стоявших на автобусной остановке

rus.postimees.ee
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Место ДТП. Фото иллюстративное.
Место ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два стоящих на остановке человека.

В субботу, 30 декабря, в 7.02 в Тартумаа в волости Эльва на 31-м километре дороги Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло тяжелое ДТП: 62-летний мужчина на автомобиле Dacia Duster наехал на стоявших в зоне ожидания автобусной остановки 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Тяжесть их травм не уточняется. 

За последние сутки полиция также задержала семерых водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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