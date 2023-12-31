Фото ⟩ Автобус Петербург-Таллинн попал в тяжелое ДТП: при лобовом столкновении погибла женщина

Около шести часов вечера в пятницу, 29 декабря, в России в Кингисеппском районе Ленобласти на 128-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва» водитель легкового автомобиля Renault при совершении обгона (на участке обгон запрещен) не справился с управлением. В результате произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Volvo, который ехал по маршруту №960 (Петербург-Таллинн-Маарду), сообщает 47news.

Фото: Пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщили в полицейском главке российскому СМИ, проводится проверка по факту аварии на трассе А-180 «Нарва». Установлено, что 74-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с автобусом Volvo, которым управлял 53-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковушки погибла. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

В администрации Кингисеппского района рассказали, что пассажиров забрал другой автобус. Издание уточняет, что среди них были не российские граждане, а иностранцы, всех довезли до пункта пропуска. По уточненным данным, в автобусе находились 47 пассажиров.