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На месте известного отеля может появиться многоквартирный дом

Йенс Раавик
, журналист
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У отеля Draakon в Тарту новый владелец. Однако он не слишком торопится перестраивать его в многоквартирный дом, чтобы не нарушать жизнь в центре города в наступающем году культурной столицы Европы.
У отеля Draakon в Тарту новый владелец. Однако он не слишком торопится перестраивать его в многоквартирный дом, чтобы не нарушать жизнь в центре города в наступающем году культурной столицы Европы. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Отель и ресторан Draakon, расположенные в самом центре Тарту, были выкуплены у прежнего владельца компанией Livida Grupp, которая начинает различные застройки в университетском городе и, судя по всему, планирует построить на месте отеля квартиры и бизнес-площади.

Отель и ресторан Draakon, расположенные напротив Ратуши, много лет были выставлены на продажу. Если осенью 2019 года собственник просил за эти помещения 14 миллионов евро, то к январю 2022 года цена в объявлении о продаже составила менее семи миллионов евро.

С грохотом упавшая цена

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