На месте известного отеля может появиться многоквартирный дом

Отель и ресторан Draakon, расположенные напротив Ратуши, много лет были выставлены на продажу. Если осенью 2019 года собственник просил за эти помещения 14 миллионов евро, то к январю 2022 года цена в объявлении о продаже составила менее семи миллионов евро.