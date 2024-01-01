Вчера президент Эстонии Алар Карис обратился к жителям нашей страны с традиционной новогодней речью. Мы попросили известных русскоязычных людей - предпринимателей, журналистов, лидеров мнений - прокомментировать слова президента и рассказать нам, что каждый из них услышал в этой речи.
«Хорошая речь для выпускников гимназии». Что думают известные люди о новогоднем обращении президента
Андрей Титов, журналист ERR, телеведущий
В официальных речах, наподобие новогоднего обращения президента, я ценю лаконичность. В этом смысле Алар Карис отличается от своих предшественников в лучшую сторону, но хотелось бы емкие суждения укладывать в еще более лаконичные спичи.
Президент снова, как и в предновогоднем интервью ЭТВ+, повторил мысль про тупик. А повторенное дважды - никак не случайно. Только вот хотелось бы более толстого намека, каким глава государства видит выход из тупика. Или не пожелал еще больше обострять и без того непростые отношения с некоторыми политическими силами?
Мне показалась важной мысль Алара Кариса про цель, которой у Эстонии якобы больше нет. И обозначенная президентом новая цель выглядит очень привлекательной.
Но, опять же, она очерчена слишком общо, а с бокалом шампанского перед тарелкой с оливье трудно читать между строк. Но, пожалуй, таков канон президентских речей, не будем взыскивать с Кариса слишком строго. С Новым годом!
Владимир Гоман, популяризатор асторономии, основатель Народной обсерватории и MTÜ Baltic Astronomy Club
Послушал речь президента. Две мысли получили во мне наибольший отклик. Заинтересовала мысль о том, чтобы быть страной в которой хорошо и безопасно жить всем людям. Хочется добавить: в том числе тем, чей родной язык не эстонский. В стремлении сохранить эстонских язык - не нужно разделять самый важный ресурс государства - людей.
Исторически сложилось так, что Эстония стала родиной и для русскоговорящих людей. Это не делает нас приверженцами соседа-диктатора. Большинство моих русскоязычных друзей и знакомых любят Эстонию и владеют эстонским языком.
А многие ли молодые эстонцы владеют русским, чтобы общаться и дружить с нами? Для нас важна взаимность, а вовсе не полунасильственные реформы образования.
Вопрос о современных электролиниях, которым не страшны снег и поваленные деревья – попал в самое сердце. Это не только вопрос безопасности страны, но и вопрос благополучия жителей, особенно тех, кто живут и работают за пределами крупных городов.
Вспомнился крайне неприятный инцидент, когда после вполне рядового шторма, без электричества остались тысячи домохозяйств Харьюмаа. Народная обсерватория была обесточена почти на неделю! А после подключения электричества сгорело часть оборудования.
Elektrilevi отказалось взять на себя какую-либо ответственность. Длительные зимние перебои с электричеством становятся ежегодной традицией. После провала этого года, насколько мне известно, в компании никто из руководства не потерял свои должности. Вопрос в том, как можно повлиять на компанию-монополиста, которая забыла про ответственность? Лично с нашим президентом, увы не знаком. Однако он кажется мудрым и взвешенным человеком. С Новым годом, дорогой Алар Карис!
Дарья Боярова, специалист по связям с общественностью, рук. по маркетингу Нарвского музея
Наверное, никогда раньше мы так жадно не вслушивались в новогодние речи наших лидеров. Потому что надеемся в это тревожное время найти в их словах хоть толику надежды и утешения. Я благодарна господину президенту за напоминание о том, что Эстония - сильная страна и это не пустые аффирмации для самовнушения. Это здравое осознание. А также, спасибо, господин поезидент, за напоминание, что одним из важнейших столпов нашей безопасности являются граждане и жители страны. Их доверие действительно легко потерять и сложно заслужить. Можно оказаться в самом престижном ТОПе и рейтинге, но какой от этого толк, если люди смотрят в будущее с тревогой и желают своим детям лучшей жизни, но за пределами своей же страны?
Ян Липинский, предприниматель, владелец MGT Muuga Grain Terminaal
Хорошая напутственная речь для выпускников гимназии. Много надежд, мало предложений. Решений по выходу из ситуации или хотя бы направления и заверений к бизнесу нет, но есть предложение сплотиться и не обращать внимания на трудности, большинство из которых создано его же правительством. Часть про нашу оборону вовсе не вызывает уверенности - звучит как-то размыто и неуверенно. На слух больше подходит для Рождества, время чудес и надежд. А Новый год - праздник практичный. Был рад возможности высказать свою точку зрения. С Новым годом!
Александр Цихилов, предприниматель, владелец Admirals
Президент сказал то, что должен был сказать и выразил оптимизм относительно развития ситуации в той мере, в какой и должен был его выразить. Его речь была в равной степени и успокаивающей и консолидирующей. Обнадеживает, что в оценке понятия стабильности государства президент говорит не только о военном потенциале, но и человеческом и об экономическом. Парламентский кризис тоже не был обделен вниманием. Как итог - мы живем в обстановке исключительной неопределенности и нам ничего не остается, кроме как надеяться на свои силы и разум.
Виктория Ладынская-Кубитс, колумнист
Новогоднее поздравление президента – отдельный жанр, в рамках которого нужно подвести итоги прошлого года, угадать царящие в обществе настроения и, исходя из этого, пожелать что-то в новом году. Понятно, что вторая составляющая является самой сложной и самой важной – суметь удержаться на одной эмоциональной волне с обществом, прочувствовать и сформулировать эти эмоции.
В речи президента все это удалось уместить в одно предложение: «Мы являемся пограничным государством свободы, но мы не станем прифронтовой страной». Тут сформулированы основные на сегодняшний день беспокойства, страхи и надежды.
Это хороший знак, когда глава государства не просто обозначает страх, но и дает ему четкий отпор, не просто указывает на наши опасения, но и дарит чувство уверенности. Дальнейшая мысль о том, что «безопасность – это не только оружие, но и электрическая сеть, которая не боится снегопадов», представляет собой еще один шаг к пониманию опасений и важности чувства уверенности.
Занимаясь непосредственной защитой государства, нельзя забывать о повседневном благополучии населения. Чувство безопасности делится на две части: государственная оборона «страны, в которой безопасно жить», и защита благополучия, то есть «страны для людей».
«Страну защищают и берегут не столько оружие, сколько люди...» Второй важный аспект этой речи – явная отсылка к «гражданскому обществу», хотя этот термин в тексте и не встречается. Для того, чтобы все это функционировало так, как было сформулировано в речи, необходимы крепкие и поддерживающие отношения между государством и гражданином.
Из выступления я вынесла, что президент непоколебимо стоит на стороне конституции и своего народа, а к правителям он, скорее, требователен. И это важный момент: государство – это прежде всего не его правители, государство – это в первую очередь народ, который правители должны беречь. Фактически-то это и не правители, а госслужащие.
В речи президента всегда есть место «сохранению языка и культуры». Приятно отметить, что и в этот раз данная тема стала основным шаблоном для прорисовывания всех остальных. А еще хотелось бы отметить общую структуру речи. Я очень люблю четко структурированные тексты с завершенной мыслью: мы начинаем от исходной точки и к ней же возвращаемся в последних предложениях.
Здесь именно такая схема. Президент начинает с мысли о «долгом пути», ею же и заканчивает. А это прекрасная мысль, которая несет литературно-исторический посыл, обращена в будущее и, опять же, дарит чувство уверенности.
В завершение хочу сказать, что мне нравятся выступления нашего президента. Он умеет находить баланс, говорить о реальных проблемах, ясно выражать свои мысли, а в его речах прослеживаются устойчивые ценности и непоколебимые убеждения. Именно это и дарит чувство уверенности.