«Хорошая речь для выпускников гимназии». Что думают известные люди о новогоднем обращении президента

Владимир Гоман Фото: Postimees

Исторически сложилось так, что Эстония стала родиной и для русскоговорящих людей. Это не делает нас приверженцами соседа-диктатора. Большинство моих русскоязычных друзей и знакомых любят Эстонию и владеют эстонским языком.

А многие ли молодые эстонцы владеют русским, чтобы общаться и дружить с нами? Для нас важна взаимность, а вовсе не полунасильственные реформы образования.

Вопрос о современных электролиниях, которым не страшны снег и поваленные деревья – попал в самое сердце. Это не только вопрос безопасности страны, но и вопрос благополучия жителей, особенно тех, кто живут и работают за пределами крупных городов.

Вспомнился крайне неприятный инцидент, когда после вполне рядового шторма, без электричества остались тысячи домохозяйств Харьюмаа. Народная обсерватория была обесточена почти на неделю! А после подключения электричества сгорело часть оборудования.

Elektrilevi отказалось взять на себя какую-либо ответственность. Длительные зимние перебои с электричеством становятся ежегодной традицией. После провала этого года, насколько мне известно, в компании никто из руководства не потерял свои должности. Вопрос в том, как можно повлиять на компанию-монополиста, которая забыла про ответственность? Лично с нашим президентом, увы не знаком. Однако он кажется мудрым и взвешенным человеком. С Новым годом, дорогой Алар Карис!

Дарья Боярова, специалист по связям с общественностью, рук. по маркетингу Нарвского музея

Дарья Боярова Фото: Postimees