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«Хорошая речь для выпускников гимназии». Что думают известные люди о новогоднем обращении президента

rus.postimees.ee
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Фото: Kollaaž

Вчера президент Эстонии Алар Карис обратился к жителям нашей страны с традиционной новогодней речью. Мы попросили известных русскоязычных людей - предпринимателей, журналистов, лидеров мнений - прокомментировать слова президента и рассказать нам, что каждый из них услышал в этой речи. 

Андрей Титов, журналист ERR, телеведущий

В официальных речах, наподобие новогоднего обращения президента, я ценю лаконичность. В этом смысле Алар Карис отличается от своих предшественников в лучшую сторону, но хотелось бы емкие суждения укладывать в еще более лаконичные спичи.

Андрей Титов
Андрей Титов Фото: Sander Ilvest

Президент снова, как и в предновогоднем интервью ЭТВ+, повторил мысль про тупик. А повторенное дважды - никак не случайно. Только вот хотелось бы более толстого намека, каким глава государства видит выход из тупика. Или не пожелал еще больше обострять и без того непростые отношения с некоторыми политическими силами?

Мне показалась важной мысль Алара Кариса про цель, которой у Эстонии якобы больше нет. И обозначенная президентом новая цель выглядит очень привлекательной.

Но, опять же, она очерчена слишком общо, а с бокалом шампанского перед тарелкой с оливье трудно читать между строк. Но, пожалуй, таков канон президентских речей, не будем взыскивать с Кариса слишком строго. С Новым годом!

Владимир Гоман, популяризатор асторономии, основатель Народной обсерватории и MTÜ Baltic Astronomy Club

Послушал речь президента. Две мысли получили во мне наибольший отклик. Заинтересовала мысль о том, чтобы быть страной в которой хорошо и безопасно жить всем людям. Хочется добавить: в том числе тем, чей родной язык не эстонский. В стремлении сохранить эстонских язык - не нужно разделять самый важный ресурс государства - людей.

Владимир Гоман
Владимир Гоман Фото: Postimees

Исторически сложилось так, что Эстония стала родиной и для русскоговорящих людей. Это не делает нас приверженцами соседа-диктатора. Большинство моих русскоязычных друзей и знакомых любят Эстонию и владеют эстонским языком.

А многие ли молодые эстонцы владеют русским, чтобы общаться и дружить с нами? Для нас важна взаимность, а вовсе не полунасильственные реформы образования.

Вопрос о современных электролиниях, которым не страшны снег и поваленные деревья – попал в самое сердце. Это не только вопрос безопасности страны, но и вопрос благополучия жителей, особенно тех, кто живут и работают за пределами крупных городов.

Вспомнился крайне неприятный инцидент, когда после вполне рядового шторма, без электричества остались тысячи домохозяйств Харьюмаа. Народная обсерватория была обесточена почти на неделю! А после подключения электричества сгорело часть оборудования.

Elektrilevi отказалось взять на себя какую-либо ответственность. Длительные зимние перебои с электричеством становятся ежегодной традицией. После провала этого года, насколько мне известно, в компании никто из руководства не потерял свои должности. Вопрос в том, как можно повлиять на компанию-монополиста, которая забыла про ответственность? Лично с нашим президентом, увы не знаком. Однако он кажется мудрым и взвешенным человеком. С Новым годом, дорогой Алар Карис!

Дарья Боярова, специалист по связям с общественностью, рук. по маркетингу Нарвского музея

Дарья Боярова
Дарья Боярова Фото: Postimees

Наверное, никогда раньше мы так жадно не вслушивались в новогодние речи наших лидеров. Потому что надеемся в это тревожное время найти в их словах хоть толику надежды и утешения. Я благодарна господину президенту за напоминание о том, что Эстония - сильная страна и это не пустые аффирмации для самовнушения. Это здравое осознание. А также, спасибо, господин поезидент, за напоминание, что одним из важнейших столпов нашей безопасности являются граждане и жители страны. Их доверие действительно легко потерять и сложно заслужить. Можно оказаться в самом престижном ТОПе и рейтинге, но какой от этого толк, если люди смотрят в будущее с тревогой и желают своим детям лучшей жизни, но за пределами своей же страны?

Ян Липинский, предприниматель, владелец MGT Muuga Grain Terminaal

Ян Липинский
Ян Липинский Фото: личный архив

Хорошая напутственная речь для выпускников гимназии. Много надежд, мало предложений. Решений по выходу из ситуации или хотя бы направления и заверений к бизнесу нет, но есть предложение сплотиться и не обращать внимания на трудности, большинство из которых создано его же правительством. Часть про нашу оборону вовсе не вызывает уверенности - звучит как-то размыто и неуверенно. На слух больше подходит для Рождества, время чудес и надежд. А Новый год - праздник практичный. Был рад возможности высказать свою точку зрения. С Новым годом!

Александр Цихилов, Admirals
Александр Цихилов, Admirals Фото: Postimees

Александр Цихилов, предприниматель, владелец Admirals

Президент сказал то, что должен был сказать и выразил оптимизм относительно развития ситуации в той мере, в какой и должен был его выразить. Его речь была в равной степени и успокаивающей и консолидирующей. Обнадеживает, что в оценке понятия стабильности государства президент говорит не только о военном потенциале, но и человеческом и об экономическом. Парламентский кризис тоже не был обделен вниманием. Как итог - мы живем в обстановке исключительной неопределенности и нам ничего не остается, кроме как надеяться на свои силы и разум.

Виктория Ладынская-Кубитс, колумнист

Новогоднее поздравление президента – отдельный жанр, в рамках которого нужно подвести итоги прошлого года, угадать царящие в обществе настроения и, исходя из этого, пожелать что-то в новом году. Понятно, что вторая составляющая является самой сложной и самой важной – суметь удержаться на одной эмоциональной волне с обществом, прочувствовать и сформулировать эти эмоции.

Виктория Ладынская-Кубитс.
Виктория Ладынская-Кубитс. Фото: Remo Tõnismäe

В речи президента все это удалось уместить в одно предложение: «Мы являемся пограничным государством свободы, но мы не станем прифронтовой страной». Тут сформулированы основные на сегодняшний день беспокойства, страхи и надежды.

Это хороший знак, когда глава государства не просто обозначает страх, но и дает ему четкий отпор, не просто указывает на наши опасения, но и дарит чувство уверенности. Дальнейшая мысль о том, что «безопасность – это не только оружие, но и электрическая сеть, которая не боится снегопадов», представляет собой еще один шаг к пониманию опасений и важности чувства уверенности.

Занимаясь непосредственной защитой государства, нельзя забывать о повседневном благополучии населения. Чувство безопасности делится на две части: государственная оборона «страны, в которой безопасно жить», и защита благополучия, то есть «страны для людей».

«Страну защищают и берегут не столько оружие, сколько люди...» Второй важный аспект этой речи – явная отсылка к «гражданскому обществу», хотя этот термин в тексте и не встречается. Для того, чтобы все это функционировало так, как было сформулировано в речи, необходимы крепкие и поддерживающие отношения между государством и гражданином.

Из выступления я вынесла, что президент непоколебимо стоит на стороне конституции и своего народа, а к правителям он, скорее, требователен. И это важный момент: государство – это прежде всего не его правители, государство – это в первую очередь народ, который правители должны беречь. Фактически-то это и не правители, а госслужащие.

В речи президента всегда есть место «сохранению языка и культуры». Приятно отметить, что и в этот раз данная тема стала основным шаблоном для прорисовывания всех остальных. А еще хотелось бы отметить общую структуру речи. Я очень люблю четко структурированные тексты с завершенной мыслью: мы начинаем от исходной точки и к ней же возвращаемся в последних предложениях.

Здесь именно такая схема. Президент начинает с мысли о «долгом пути», ею же и заканчивает. А это прекрасная мысль, которая несет литературно-исторический посыл, обращена в будущее и, опять же, дарит чувство уверенности.

В завершение хочу сказать, что мне нравятся выступления нашего президента. Он умеет находить баланс, говорить о реальных проблемах, ясно выражать свои мысли, а в его речах прослеживаются устойчивые ценности и непоколебимые убеждения. Именно это и дарит чувство уверенности.

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