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Душераздирающая история: жительница Эстонии, потерявшая мужа накануне Нового года, решила сделать добрый поступок (1)

Юлле Харью
, журналист
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Внезапно скончавшийся в декабре отец четверых детей любил со своими детьми ярко отмечать конец года.
Внезапно скончавшийся в декабре отец четверых детей любил со своими детьми ярко отмечать конец года. Фото: Vähiravifond Kingitud Elu

Фонд помощи больным раком Kingitud Elu («Подаренная жизнь») в конце года получил душераздирающее пожертвование: внезапно скончался отец четверых детей, который любил фейерверки, а его жена решила пожертвовать деньги, на которые планировали купить пиротехнику, для спасения других жизней.

«5 декабря я внезапно потеряла мужа, который рано утром ушел на работу, но из-за проблем со здоровьем вечером домой не вернулся», - написала Кай в фонд Kingitud Elu.

Без отца остались четверо детей, младшему из которых пять месяцев.

«Вошло в традицию, что в обед в последний день года он всегда со старшими детьми ходили покупать фейерверки, - написала Кай о муже, которого она внезапно потеряла. - Я решила пожертвовать эти сто евро в фонд лечения рака. Я искренне надеюсь, что эта небольшая сумма поможет кому-то прожить дольше. Вы занимаетесь чудесным делом!»

Перед концом года Фонд помощи больным раком сообщил несколько хороших новостей – лечение рака, поддерживаемое делающими пожертвования, идет полным ходом. Однако лечение стоит дорого, и фонд благодарен всем, кто помогает его оплачивать.

«Сегодня был еще один день, когда мы приобрели лекарств сразу почти на 100 000 евро. Завтра купим еще на 50 000 евро. В этом году мы заплатили фармацевтическим компаниям несколько миллионов», - заявила три дня назад команда Kingitud Elu.

«Солидные суммы! Но важно то, что в конце года мы можем вновь констатировать: все лечения профинансированы. У людей есть надежда и шанс жить. Новый год можно встречать со спокойным сердцем. Можно еще мечтать и строить планы на будущее».

В этом году Kingitud Elu также обратил внимание на печальный факт, что помимо онкологических больных фонд «лечит» и государственную казну. «В этом году при покупке лекарств мы заплатим налог с оборота в размере почти 400 000 евро. Эти деньги поступают от неравнодушных людей. Но без налога с оборота лекарства не купишь. Эта тема заставила многих политиков поднять брови, особенно в частных беседах перед выборами: для них не логично звучит то, что фонд делает работу за государство, но все равно должен за это платить государству. Но до сих пор со стороны Тоомпеа пока тишина...»

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