Elron планирует запустить пассажирские поезда в Ригу

В наступающем году Elron в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством регионального развития и сельского хозяйства, городом Тарту и латвийскими партнерами планирует запустить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Тарту-Валга-Рига.

«Первым этапом открытия пассажирского железнодорожного сообщения Тарту–Валга–Рига является сертификация используемых Elron в Эстонии дизельных поездов Stadler Flirt для движения по латвийским железным дорогам. Это обязательное условие для использования подвижного состава Elron в Латвии, - пояснил член правления Elron Мярт Эхренпрейс. - Мы начали подготовку к сертификации поездов и в последнюю неделю года отправили первые документы в Латвию».

По словам Эренпрейса, при запуске международной железнодорожной линии необходимо решить вопросы, начиная от группы поддержки и технической поддержки и заканчивая системой продажи билетов.

AS Eesti Liinirongid – государственное предприятие-оператор, которое организует движение пассажирских поездов на принадлежащей Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS железной дороге. В 2022 году поездами Elron было совершено 7,1 млн поездок.