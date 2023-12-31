Приятный сюрприз: в новом году цены на некоторые группы товаров не вырастут

«В целом изменение налога с оборота означает дополнительные расходы в 12 миллионов евро к нашему годовому обороту, разумеется, продавец эти затраты на себя не возьмет, но на некоторые товары мы оставим те же цены, что и сейчас. Так что если клиент заметит, что цена какого-то товара не изменилась в январе и феврале, это будет означать, что на этот товар влияния от повышения налога с оборота не будет», – сказал глава финансового отдела Selver Кристьян Андерсон, добавив, что это приведет к более существенному подорожанию другой продукции.