Приятный сюрприз: в новом году цены на некоторые группы товаров не вырастут

С 1 января повышается налог с оборота, однако это не означает, что все товары в магазинах подорожают автоматически, сообщает «Актуальная камера».
«В целом изменение налога с оборота означает дополнительные расходы в 12 миллионов евро к нашему годовому обороту, разумеется, продавец эти затраты на себя не возьмет, но на некоторые товары мы оставим те же цены, что и сейчас. Так что если клиент заметит, что цена какого-то товара не изменилась в январе и феврале, это будет означать, что на этот товар влияния от повышения налога с оборота не будет», – сказал глава финансового отдела Selver Кристьян Андерсон, добавив, что это приведет к более существенному подорожанию другой продукции.
В некоторых торговых сетях цены уже выросли, например, в торговой сети Rimi решили заранее поднять цены на промышленные товары, потому что покупатели менее чувствительны к росту цен именно на эту категорию, а вот продукты питания подорожают лишь в новом году.