Какой кризис? ⟩ За месяц жители Эстонии купили мототехники на миллион евро

По словам Вельта, по сравнению с прошлым годом, продажи ATV в целом не снизились. «Когда летом повсюду заговорили об автоналоге, это отразилось на покупке техники для хобби, но квадроциклы — это техника, которая в основном используется для бытовых нужд, и их продажи остались на том же уровне, что и в прошлом году. В текущем году, согласно официальной статистике, за 11 месяцев в Эстонии зарегистрировано 1184 новых ATV, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года, но, на самом деле, их продается гораздо больше. В ожидании автоналога люди просто не регистрируют квадроциклы, потому что для того, чтобы расчищать снег у себя во дворе или ездить по своим полям, регистрация не нужна. В этом году мы уже продали более 700 ATV», — сказал Вельт.

«А в середине ноября случился настоящий бум: за один месяц ATV и изготовленных в Эстонии плужных снегоочистителей Iron Baltic было продано на миллион евро. Сразу после обильного снегопада в течение четырёх дней мы продали техники на полмиллиона. Весь склад был раскуплен и остался практически пустым, возник даже небольшой дефицит. Даже сейчас ещё есть нехватка некоторых моделей и цветов, но этот вопрос будет решён в течение месяца», – сказал Велт.

По словам Вельта, обычно больше всего квадроциклов люди покупают в ноябре, декабре и январе, но такого высокого спроса никто даже не мог предсказать. Сейчас на всем рынке наблюдается некоторый дефицит ATV и особенно снегоочистителей, определенную роль в этом, без сомнения, сыграло и повышение НСО с нового года.

«В этом году цены на более дорогие японские ATV, продаваемые в Эстонии, выросли, а на сравнительно дешевые, такие как CFMOTO и Odes, в последние два года оставались на одном уровне. Если не считать увеличения НСО, то и в следующем году, вероятно, цены останутся прежними», – прокомментировал Вельт.