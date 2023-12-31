Лесная промышленность: неопределенность высока, грядут сокращения

Как считает Мартти Корк, генеральный директор компании Barrus, которая в Выру производит оконные и дверные детали из клееного бруса, в 2024 году в деревообрабатывающей промышленности, вероятно, произойдет значительное падение оборота, а также не исключены и сокращения, пишут «Деловые ведомости».
Корк признал, что в этом году компания Barrus столкнулась с самым серьезным за последние несколько лет спадом как по обороту, так и по объемам продаж и прибыли. «И я боюсь, что это еще не конец, все только начинается», – сказал он, намекая на сокращения в секторе и значительное падение оборота.
Предприниматель считает, что в деревообрабатывающем секторе наблюдается кластерный кризис, который в первую очередь вызван стремительным ростом цен на материалы, но спад которого сейчас дает некоторую передышку.
По его оценкам, спрос может восстановиться только в 2025 году.
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