Лесная промышленность: неопределенность высока, грядут сокращения

Корк признал, что в этом году компания Barrus столкнулась с самым серьезным за последние несколько лет спадом как по обороту, так и по объемам продаж и прибыли. «И я боюсь, что это еще не конец, все только начинается», – сказал он, намекая на сокращения в секторе и значительное падение оборота.