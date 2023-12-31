Eurostat: Эстонии удалось опередить многие страны по одному важному показателю

Пересмотренная Директива по возобновляемым источникам энергии увеличила целевой показатель возобновляемых источников энергии ЕС на 2030 год с 32% до 42,5 %, что означает, что государства-члены должны активизировать свои усилия для коллективного достижения этой цели. В то же время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления выросла всего на 1,1 процентного пункта в прошлом году по сравнению с 2021 годом, сообщает Eurostat.

Наибольшая доля возобновляемых источников энергии в конечном энергопотреблении была отмечена в Швеции (66%), где в основном использовались гидроэнергия, ветер, твердое и жидкое биотопливо, а также тепловые насосы. За ней следует Финляндия с 47,9%, также полагающаяся на гидроэнергию, ветер и твердое биотопливо, опережая Латвию, чья доля возобновляемых источников энергии в основном зависит от гидроэнергии с 43,3%. За ней следуют Дания с 41,6% и Эстония с 38,5%, причем наибольшая доля приходится на ветер и твердое биотопливо.