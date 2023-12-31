Eurostat: Эстонии удалось опередить многие страны по одному важному показателю

По данным Eurostat, в 2022 году 23% энергии, потребленной в Европейском союзе (ЕС), поступало из возобновляемых источников, а в Эстонии этот показатель достиг 38,5%, что делает ее пятым по величине потребителем возобновляемой энергии среди государств-членов.
Пересмотренная Директива по возобновляемым источникам энергии увеличила целевой показатель возобновляемых источников энергии ЕС на 2030 год с 32% до 42,5 %, что означает, что государства-члены должны активизировать свои усилия для коллективного достижения этой цели. В то же время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления выросла всего на 1,1 процентного пункта в прошлом году по сравнению с 2021 годом, сообщает Eurostat.