Выходить на лед опасно ⟩ Рыбаки на реке Пярну играют со смертью

Тем не менее, многие местные жители до сих пор играют со смертью, пытаясь рыбачить на льду реки Пярну, говорится в сообщении Спасательного департамента.

Согласно карте безопасности на воде, повсюду в Западной Эстонии, а также на водоемах Сааремаа и Хийумаа существует высокий риск провалиться под лед.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) разрешает передвигаться пешком и на вездеходе по льду Нарвского водохранилища и Чудского озера.

В то же время запрещается передвигаться пешком и на вездеходах по льду приграничных водоемов: реки Нарва, озер Лямми, Пабра, Ванику, Крийва, Паттина и Псковского озера.

Опасные места выделены на карте PPA красным цветом и снабжены предупреждениями.

31 декабря запрещено выходить на лед во всех местах, отмеченных на карте красным. Фото: Ülle Harju