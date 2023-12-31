Спасатели – празднующим: в определенных случаях от запуска фейерверка лучше отказаться

«Если вы все-таки собираетесь сегодня запускать фейерверк, помните: алкоголь и фейерверк несовместимы», – пишет Спасательный департамент в соцсетях в последний день года.

Прежде чем запускать фейерверк, необходимо прочитать руководство о том, как им пользоваться и действовать в соответствии с инструкцией. Место для запуска фейерверка необходимо выбрать подальше от людей, животных, зданий и машин. Перед запуском пиротехнику необходимо как следует установить, поместив на надежную и невоспламеняющуюся поверхность.

«Не наклоняйтесь над пиротехникой ни до, ни после того, как зажжете ее. После зажжения отойдите на безопасное расстояние», – предупреждают спасатели.

Если изделие не воспламенилось, к нему нельзя приближаться в течение 10–15 минут. Если на улице сильный ветер, от запуска фейерверка следует вообще отказаться.

Использованную пиротехнику можно выбрасывать в мусор только после ее полного остывания.