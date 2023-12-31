Получили по полной ⟩ Вертолеты США уничтожили катера боевиков в Красном море

Хуситы, приблизившись на нескольких судах, обстреляли датский контейнеровоз Maersk Hangzhou, следовавший через Красное море, и попытались подняться на его борт, передает BBC News.

Вертолеты с находившихся неподалеку военных кораблей США отреагировали на поданный контейнеровозом сигнал бедствия.

Прибыв к месту инцидента, американские военные потопили три катера хуситов, все находившиеся на их борту нападавшие погибли. Еще один катер хуситов успел ускользнуть.

Йеменские хуситы нападают на торговые суда в Красном море с ноября нынешнего года.

С тех пор группировка хуситов нанесла более 100 ударов по проходящим судам с помощью ракет и беспилотников.

Поддерживаемая Ираном йеменская повстанческая группировка ранее утверждала, что ее атаки направлены на суда, связанные с Израилем, в ответ на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

По данным Центрального командования США (Centcom), атакованный боевиками контейнеровоз Maersk Hangzhou зарегистрирован в Сингапуре, однако принадлежит датчанам.

Руководство Maersk, одной из крупнейших судоходных компаний в мире, сообщило о приостановке передвижения своих судов по Красному морю на 48 часов.

Компания Maersk возобновила движение по этому маршруту лишь несколько дней назад, после того как США и их союзники объявили о готовности обеспечить защиту гражданским судам в Красном море.