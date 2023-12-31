Новогодний подарок ⟩ Первый день января порадует дешевой электроэнергией

В понедельник, 1 января 2024 года, электроэнергия в Эстонии будет стоить в среднем 45,25 евро за МВтч, или 4,5 сента за кВтч.

Это на треть дешевле, чем в последний день уходящего года: сегодня электроэнергия стоит в среднем 6,6 сента за кВтч.

Самые дешевые часы 1 января — в основном с раннего утра до 10:00, когда цена на электроэнергию будет колебаться в районе 2-3 сентов за кВтч.

Днем электричество снова дорожает, однако и тогда стоимость киловатт-часа не превысит 7,7 сентов.

Следует иметь в виду, что ко всем указанным выше ценам добавляются различные налоги, акцизы и сетевые сборы.

Поскольку с 1 января налог с оборота в Эстонии вырастет с 20% до 22%, то и за электроэнергию придется платить больше.