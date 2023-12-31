Обладатель Кубка Эстонии по футзалу определится в Йыхви

Решающие матчи Кубка Эстонии по футзалу в 2024 году во второй раз в истории пройдут в формате «Финала четырех». Местом проведения турнира снова выбран Ида-Вирумаа, только на это раз не Силламяэ, а Йыхви, пишет Rus.ERR.