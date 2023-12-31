Обладатель Кубка Эстонии по футзалу определится в Йыхви

Решающие матчи Кубка Эстонии по футзалу в 2024 году во второй раз в истории пройдут в формате «Финала четырех». Местом проведения турнира снова выбран Ида-Вирумаа, только на это раз не Силламяэ, а Йыхви, пишет Rus.ERR.
Полуфиналы пройдут в Йыхвиском спортхолле 17 февраля в 15:00 и 18:00, а финал состоится 18 февраля в 15:00.
Полуфиналисты еще не известны. В четвертфиналах встречаются «Феникс» (Йыхви) - «Йыгева Вулвз», «Копли Сити» - «Силмет II», «Бункер Пантер» - «Саку Спортинг» и «Виймси» - «Силмет».