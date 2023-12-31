Началось! ⟩ Столица Новой Зеландии уже празднует Новый год

Жители новозеландской столицы праздновали наступление Нового года фейерверками и световым шоу в центре города.

В Окленде, городе с населением 1,7 миллиона человек, всю ночь на воскресенье моросил дождь, который, по прогнозам, утихнет лишь к полуночи.

На этот раз празднование Нового года повсюду в мире омрачено войнами в Украине и в секторе Газа.

Во многих городах вводятся дополнительные меры безопасности, а в некоторых местах новогодние мероприятия вообще отменены.

Буквально через пару часов стартуют знаменитый полночный фейерверк и световое шоу на мосту Харбор-Бридж в Сиднее в соседней Австралии.

По словам городских властей, празднование Нового года в Сиднее ежегодно смотрят около 425 миллионов жителей планеты.

В Сиднее для обеспечения безопасности 31 декабря было развернуто значительно больше полицейских сил, чем когда-либо.

Согласно официальным данным, посмотреть на фейерверк в центре Сиднея в этом году придет более миллиона человек, или каждый пятый житель австралийской столицы.