Работа мечты? ⟩ На вакансию дегустатора пива откликнулось 2500 претендентов

Успешному кандидату работодатель предлагал бесплатное пиво в неограниченном количестве, а также чипсы и такси домой, сообщает Sky News.

Размещенное пивоварней Walled City Brewery объявление о найме дегустатора вызвало международный ажиотаж, однако лишь небольшая часть населения обладает генетической способностью справиться с подобной работой.

По словам Джеймса Хьюи, директора пивоварни Walled City Brewery в Дерри, данные «супердегустатора» есть в лучшем случае у одного из 100 жителей планеты.

«Дело в том, что вы, вероятно, не знаете, что на самом деле вы - супердегустатор», — говорит Хьюи.

Толерантность к алкоголю – это лишь часть вопроса. Еще один важный момент – способность улавливать скрытые тонкости пивного вкуса, доступная лишь избранным, поясняет он.

Как рассказывает главный пивовар Walled City Джош Кайл, он и представить не мог, «как далеко люди готовы ехать ради бесплатной пинты пива».

«Мне запомнились два адреса: Филадельфия в Америке и Сан-Паулу в Бразилии, что для меня просто ошеломляет. Мне кажется, что это в некоторой степени характеризует человеческую расу», — дополняет картину Кайл.

Для участия в дальнейшем конкурсе руководство Walled City в итоге отобрало лишь 12 претендентов.

Остальным 2488, судя по всему, придется платить за пиво и дальше из собственного кармана.