Государство выделило на психологическую помощь и интеграцию украинских военных беженцев 730 000 евро

По словам канцлера, Министерство социальных дел вместе с подотчетными ему исполнительными учреждениями помогало спасающимся от российской агрессии в Эстонии украинцам и другими способами: например, получившим международную защиту было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

«В течение двух лет вместе с Департаментом социального страхования мы предоставили краткосрочное жилье 25 тысячам военных беженцев. Мы также предлагали комплексную помощь в поиске постоянного места жительства в Эстонии. В сотрудничестве с Кассой здоровья мы создали возможности лечить раненых на войне в Украине наравне с застрахованными в Эстонии, - перечислил Мяндмаа. – Кроме того, мы также предложили услуги психического здоровья и психосоциальной поддержки украинским военным беженцам».