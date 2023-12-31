Ученые: даже небольшое количество алкоголя опасно для мозга

В ходе исследования, в котором приняли участие более 36 000 человек, ученые Пенсильванского университета, проанализировали то, как употребление алкоголя влияет на мозг, пишет Medical Xpress.

Исследователи обнаружили, что даже умеренное употребление алкоголя (пару кружек пива или бокал вина в неделю) может нанести ощутимый вред мозгу и вызвать уменьшение его объема.

Чем выше был уровень потребления алкоголя, тем очевидней была корреляция.

Например, у 50-летних людей, у которых употребление алкоголя увеличивается с одной единицы (10 грамм чистого спирта – это примерно 244 миллилитра 5,2-процентного пива или 106 миллилитров 12-процентного вина) до двух единиц (0,5 литра пива или бокал вина) в мозгу происходят изменения, которые эквивалентны двум годам старения.

Если же объемы употребления алкоголя увеличатся с двух до трех единиц, это эквивалентно уже трем с половиной годам старения.

«Поскольку у нас была большая выборка, мы имели возможность отслеживать даже незначительные закономерности - скажем, разницу между половиной кружки и полной кружкой пива в день», - рассказывает автор исследования, Гидеон Наве.

«Эти результаты противоречат научным рекомендациям и правительственным руководствам по безопасным нормам потребления алкоголя", - отмечает Генри Кранцлер, руководитель Центра исследования зависимостей при Пенсильванском университете.

Команда ученых Пенсильванского университета опубликовала результаты своего исследования в журнале Nature Communications.