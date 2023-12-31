Новым главой МИД Израиля станет Исраэль Кац

На этот пост, который до сих пор занимал Эли Коэн, будет назначен Исраэль Кац, ныне возглавляющий министерство энергетики Израиля. Об этом сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, 31 декабря.

В свою очередь, Коэн сменит Каца на посту министра энергетики. Эти назначения подлежат одобрению парламентом страны - Кнессетом.

68-летний Кац избирается в Кнессет по спискам партии «Ликуд» с 1998 года. В прошлом он занимал различные министерские должности, в том числе был министром иностранных дел с 2019 по 2021 годы.

Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев. На посту министра энергетики он поддержал блокаду сектора Газа в сфере снабжения водой и электроэнергией.

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии «Ликуд» Нетаньяху.

В состав правительства вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. По итогам коалиционных переговоров место главы МИД в этом составе кабмина оказалось закреплено за партией «Ликуд», пост министра занял Коэн.

При этом в коалиционном соглашении изначально было оговорено, что в декабре 2023 года Коэн на основе принципа ротации должен поменяться должностями с Кацем, который возглавил министерство энергетики.

Министры вновь обменяются портфелями в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.