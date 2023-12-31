Вероятность попасть в ДТП возрастает в пять раз: департамент обратился к водителям с важным напоминанием

Во второй половине дня в воскресенье крупные шоссе влажные от реагентов, между колеями может быть снег. В Тартумаа и Ида-Вирумаа на шоссе местами гололедица.

По прогнозу вечером ожидается погода без осадков. Температура воздуха 5-10 градусов мороза, на побережье островов до двух градусов мороза. Ночью на северном побережье снег и метель. Утром ветер усилится.

Транспортный департамент напоминает, что употребившему за праздничным столом алкоголь не стоит садиться за руль, поскольку даже 0,5 промилле алкоголя в крови повышает риск ДТП в пять раз.