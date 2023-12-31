Новогоднее предсказание Кремля: вот как высоко поднимутся цены на нефть в Европе в новом году

В частности, Новак сказал, что цена барреля нефти марки Brent - той же марки, что используется в Европе, - будет находиться в диапазоне 80-85 долларов в 2024 году.

По данным Reuters, в новом году Россия планирует сократить добычу нефти до 10,54 миллиона баррелей в сутки. Это связано с требованием ОПЕК+ сохранить цены на нефть стабильными. Сама ОПЕК прогнозирует добычу нефти в России в 2024 году на уровне 10,6 миллиона баррелей в сутки.

Хотя Европейский союз ввел санкции против РФ и российскую нефть можно покупать лишь по 60 долларов за баррель, Reuters сообщает, что Россия в основном обошла этот ценовой потолок.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай (45-50 процентов экспорта) и Индия (около 40 процентов).

В пятницу днем баррель нефти марки Brent продавался на уровне 77 долларов. По сравнению с началом года баррель нефти подешевел примерно на 10 процентов.