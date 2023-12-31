Секс у порога ⟩ Топ-чиновники протестуют против соседства с борделем

Чиновников Европейского агентства лекарственных средств цепляет за живое, что рядом с их офисным зданием уже скоро может появиться «эротический центр», где будут предлагать свои услуги местные проститутки, сообщает Euractiv.

Амстердамская штаб-квартира Европейского агентства лекарственных средств (EMA) находится сравнительно далеко от центра города.

При этом городские власти планируют перенести часть знаменитого квартала «красных фонарей» подальше от центра Амстердама под предлогом борьбы с преступностью.

Новому соседству чиновники EMA заявляют решительное «нет», однако против соседства с «эротическим центром» протестуют сегодня не только они.

Оказывается, работники борделей и эротических салонов тоже крайне недовольны идеей городских властей — они предпочли бы остаться в самом центре города, где на ловца и клиент бежит.

Плюс к тому, против переселения работников секс-индустрии протестуют и жители южных районов Амстердама, расположенных по соседству с бульваром Европа, где планируется открыть «эротический центр».