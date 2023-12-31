Неразбериха с рождественскими посылками: около тысячи эстонских детей остались без подарков

В начале осени членам Эстонского союза многодетных семей были разосланы письма, что Рождество уже не за горами, поэтому «контора гномиков» союза ждет заявок на подарки от детей из многодетных семей. Письма с рождественскими пожеланиями детей должны были быть отправлены не позднее 10 октября.

Хотя ни в одном из писем, разосланных по внутреннему списку союза, не было указано, что отправка пожеланий автоматически означает, что ребенок получит подарок, неполная информация вызвала у некоторых недоумение. Мать многодетной семьи из Вырумаа отметила, что нигде не читала, что семьи, которые получат подарки, будут выбраны позже, поэтому она предположила, что в этом году ей не придется беспокоиться, что положить под елку для детей.