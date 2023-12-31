За десять дней до Рождества многодетная мать получила письмо, в котором говорилось, что, хотя ее дети отправили свои рождественские пожелания в «контору гномиков» Союза многодетных семей, никаких посылок они не получат. В союзе заявили, что, хотя возмущение понятно, семьям не было обещано, что их дети получат подарки.
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Неразбериха с рождественскими посылками: около тысячи эстонских детей остались без подарков
В начале осени членам Эстонского союза многодетных семей были разосланы письма, что Рождество уже не за горами, поэтому «контора гномиков» союза ждет заявок на подарки от детей из многодетных семей. Письма с рождественскими пожеланиями детей должны были быть отправлены не позднее 10 октября.