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Неразбериха с рождественскими посылками: около тысячи эстонских детей остались без подарков

Александра Саарнийт
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

За десять дней до Рождества многодетная мать получила письмо, в котором говорилось, что, хотя ее дети отправили свои рождественские пожелания в «контору гномиков» Союза многодетных семей, никаких посылок они не получат. В союзе заявили, что, хотя возмущение понятно, семьям не было обещано, что их дети получат подарки.

В начале осени членам Эстонского союза многодетных семей были разосланы письма, что Рождество уже не за горами, поэтому «контора гномиков» союза ждет заявок на подарки от детей из многодетных семей. Письма с рождественскими пожеланиями детей должны были быть отправлены не позднее 10 октября.

Хотя ни в одном из писем, разосланных по внутреннему списку союза, не было указано, что отправка пожеланий автоматически означает, что ребенок получит подарок, неполная информация вызвала у некоторых недоумение. Мать многодетной семьи из Вырумаа отметила, что нигде не читала, что семьи, которые получат подарки, будут выбраны позже, поэтому она предположила, что в этом году ей не придется беспокоиться, что положить под елку для детей.

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