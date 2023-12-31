Королева Дании заявила, что отречется от престола

«Через две недели я буду королевой Дании уже 52 года», - сказала Маргрете. Такой долгий срок влияет на всех, добавила она.

«14 января 2024 года - через 52 года после того, как я унаследовала трон от моего любимого отца, - я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон своему сыну, наследному принцу Фредерику», - сказала Маргрете в своем традиционном новогоднем обращении к нации, которое транслировалось по датскому телевидению.