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Королева Дании заявила, что отречется от престола

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Королева Дании Маргрете II во время визита в Эстонию в 2019 году.
Королева Дании Маргрете II во время визита в Эстонию в 2019 году. Фото: Mihkel Maripuu

Королева Дании Маргрете II объявила сегодня, что 14 января она отречется от престола после 52 лет правления.

«Через две недели я буду королевой Дании уже 52 года», - сказала Маргрете. Такой долгий срок влияет на всех, добавила она.

«14 января 2024 года - через 52 года после того, как я унаследовала трон от моего любимого отца, - я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон своему сыну, наследному принцу Фредерику», - сказала Маргрете в своем традиционном новогоднем обращении к нации, которое транслировалось по датскому телевидению.

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