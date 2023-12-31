На черный день: в Эстонии значительно увеличены запасы топлива

По словам председателя правления Eesti Varude Keskus Андо Леппимана, предприятие выполнило полученные от правительства указания, чтобы лучше подготовиться к возможным кризисам и перебоям в поставках моторного топлива.

«До активизации военных действий на Украине запасы топлива Эстонии на территории страны составляли менее половины, а точнее 48 процентов. На тот момент это было чисто экономическое решение, ведь хранение в Финляндии и Швеции обходилось государству гораздо дешевле. Основной причиной ввоза большего количества топлива в Эстонию стало изменение ситуации с безопасностью. Этому также способствовало прекращение транзита российских нефтепродуктов, в результате чего в Эстонии освободилось много резервуаров и снизились цены на хранение. Мы можем поддержать отечественные топливные терминалы этим шагом, предложив им больше контрактов на хранение в трудные экономические времена», - сказал Леппиман.

В начале следующего года центр продолжит перекачивать запасы топлива в Эстонию, но в будущем определенное небольшое количество планируется оставить и в странах Северной Европы. Сохранение части запасов топлива за рубежом дает большую гибкость для реагирования совместно с другими странами на солидарный выпуск запасов, если Европейский союз или Международное энергетическое агентство выступят с такой инициативой.