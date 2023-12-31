На черный день: в Эстонии значительно увеличены запасы топлива

После полномасштабного вторжения России в Украину предприятие AS Eesti Varude Keskus (EVK) значительно увеличило долю запасов топлива, хранящихся в Эстонии, и на конец этого года она составляет 76 процентов внутренних стратегических запасов бензина и дизельного и авиационного топлива.
По словам председателя правления Eesti Varude Keskus Андо Леппимана, предприятие выполнило полученные от правительства указания, чтобы лучше подготовиться к возможным кризисам и перебоям в поставках моторного топлива.
«До активизации военных действий на Украине запасы топлива Эстонии на территории страны составляли менее половины, а точнее 48 процентов. На тот момент это было чисто экономическое решение, ведь хранение в Финляндии и Швеции обходилось государству гораздо дешевле. Основной причиной ввоза большего количества топлива в Эстонию стало изменение ситуации с безопасностью. Этому также способствовало прекращение транзита российских нефтепродуктов, в результате чего в Эстонии освободилось много резервуаров и снизились цены на хранение. Мы можем поддержать отечественные топливные терминалы этим шагом, предложив им больше контрактов на хранение в трудные экономические времена», - сказал Леппиман.
В начале следующего года центр продолжит перекачивать запасы топлива в Эстонию, но в будущем определенное небольшое количество планируется оставить и в странах Северной Европы. Сохранение части запасов топлива за рубежом дает большую гибкость для реагирования совместно с другими странами на солидарный выпуск запасов, если Европейский союз или Международное энергетическое агентство выступят с такой инициативой.
Запасы жидкого топлива в стране разделены на 90 дней для нормального потребления, кроме того, эстонские топливные компании имеют значительный коммерческий запас, который по состоянию на последний день ноября составлял 29 дней по бензину и 20 дней по дизельному топливу. По данным EVK, снабжение рынка Эстонии различными видами моторного топлива остается на хорошем уровне.
По словам Андо Леппимана, прошедший год был знаковым для формирования запасов.
«В 2003 году мы впервые сформировали запас аптечных лекарств для государства. В объеме месячного нормального потребления в запасе имеется около нескольких соте наиболее продаваемых в аптеках безрецептурных и рецептурных препаратов, которые хранятся и обновляются оптовыми торговцами лекарствами на основании договоров, заключенных с EVK. Имея в стране запасы лекарств, мы повышаем безопасность поставок лекарств и снижаем риски, связанные с возможными долгосрочными перебоями в поставках. Необходимость запаса хорошо иллюстрирует недавняя ситуация, когда осенью в аптеках закончился Сорбистерит, необходимый препарат для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, а критические перебои в поставках были смягчены за счет использования запаса»,- пояснил председатель правления EVK.
Eesti Varude Keskus завершает преобразование приобретенного весной этого года причала для приема сжиженного природного газа в Пакринеэме в действующий порт. С нового года порт Пакринеэме официально введен в эксплуатацию и готов к приему плавучих терминалов LNG – с 1 января вступают в силу правила и прейскурант порта, а необходимые портовые услуги будет оказывать портовый оператор AS Tallinas Sadam.