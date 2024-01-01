ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Неудержимое веселье и лазеры: смотрите, как в центре столицы встречали Новый год!

На таллиннской площади Вабадузе горожане встречают 2024 год большой вечеринкой с участием ансамблей Laine и Trad.Attack!, а также рэперов Nublu и Gameboy Tetris. Год завершился в полночь световым шоу. Смотрите галерею, чтобы увидеть, как веселились в столице!
Вечеринка началась на площади Вабадузе в 21:00 с выступления группы Laine. В 22:00 эстафету подхватил Trad.Attack!, а в 23:00 выступили Nublu и Gameboy Tetris.
На новогодней вечеринке также прозвучали новогодние поздравления от президента Алара Кариса и мэра Михаила Кылварта. Кульминацией вечера стало захватывающее световое шоу.