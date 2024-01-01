ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новогоднее гуляние на площади Вабадузе набирает обороты

На таллиннской площади Вабадузе горожане встречают 2024 год большой вечеринкой с участием ансамблей Laine и Trad.Attack!, а также рэперов Nublu и Gameboy Tetris. Год завершился в полночь световым шоу. Смотрите галерею, чтобы увидеть, как веселятся в столице!