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Шоссе заснежены или между полосами движения лежит смесь снега и реагентов

BNS
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Заснеженная дорога. Иллюстративное фото.
Заснеженная дорога. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Как сообщает Транспортный департамент, в понедельник рано утром шоссе в Эстонии заснежены или между полосами движения лежит смесь снега и реагентов.

Только в Западной Эстонии на основных шоссе условия немого лучше, и там дорожное покрытие преимущественно мокрое от реагентов.

На второстепенных и меньших дорогах снег и гололедица. На северном побережье идет небольшой снег, температура воздуха от 4 до 16 градусов мороза.

По прогнозу погоды днем в Северной Эстонии пройдет снег, вероятна метель. Температура воздуха 7-13 градусов мороза.

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