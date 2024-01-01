Шоссе заснежены или между полосами движения лежит смесь снега и реагентов

Как сообщает Транспортный департамент, в понедельник рано утром шоссе в Эстонии заснежены или между полосами движения лежит смесь снега и реагентов.
Только в Западной Эстонии на основных шоссе условия немого лучше, и там дорожное покрытие преимущественно мокрое от реагентов.
На второстепенных и меньших дорогах снег и гололедица. На северном побережье идет небольшой снег, температура воздуха от 4 до 16 градусов мороза.
По прогнозу погоды днем в Северной Эстонии пройдет снег, вероятна метель. Температура воздуха 7-13 градусов мороза.