Пн, 1.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Число погибших от удара по Киеву возросло до 27

Война в Украине, 677-й день
rus.postimees.ee
Copy
Последствия атаки дронов по Киеву.
Последствия атаки дронов по Киеву. Фото: EPA/OLEG PETRASYUK

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 677-го дня войны, 1 января.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх