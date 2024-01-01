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Полицией за сутки отстранены от вождения восемь нетрезвых автоводителей

BNS
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Алкотестер. Фото является иллюстративным.
Алкотестер. Фото является иллюстративным. Фото: Dmitri Kotjuh

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии отстранены от вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения восемь нетрезвых автоводителей.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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