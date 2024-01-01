ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне Новый год встретили мощным световым шоу

Световое шоу «Новое начало» создано художниками Эстонского агентства света (EEVAA). По сути, световое шоу - это попурри из творчества местных музыкантов, авторов и исполнителей. Внимательный слушатель мог найти в фоновой музыке фанфары Эйно Тамберга, творчество Сандера Мёльдера, музыку Trad.Attack! и Кристяна Ярви, а также произведения других известных эстонских композиторов. Музыкальный фон 18-минутного шоу помог сформировать фантастический эстонский музыкальный продюсер Сандер Мёльдер.

Световое шоу - это своего рода дань уважения и визуальное приветствие родине, зеленой столице и позитиву. Как по своей сути, так и по внешнему виду команда EEVAA сделала шоу позитивным и светлым. «Мы решили, что в такое темное время года нет нужды добавлять лишнюю драматичность и мрачность. И в музыке, и в движениях света, в формах и цветах чувствуется позитив, легкость и свежесть наступления нового года. Отсюда и название шоу «Новое Начало», - отметил художественный режиссер и продюсер шоу Каспар Лоотсманн. Шоу полностью синхронизировано с музыкой, что создало на площади Вабадузе мистический мир лазеров, света и музыки.