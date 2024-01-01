Эдуард Одинец: брачное равноправие – это не только равенство браков

«Я благодарю всех жителей Эстонии, членов Социал-демократической партии, Партии реформ и партии «Эстония 200» и наших избирателей за поддержку и понимание. Я благодарю всех, кто осмелился выразить свою поддержку равноправию браков и придать ускорение движению к более счастливой Эстонии. И, конечно, желаю семейного счастья всем, у кого сегодня ночью появилась возможность подать заявление о заключении брака», - сказал Одинец, который был одним из авторов закона о равенстве брака.

По его словам, социал-демократы получили от своих членов и избирателей четкий мандат отстаивать право всех жителей Эстонии вступать в брак, независимо от их пола.

«Мы последовательно отстаивали это и, наконец, добились этого при поддержке партнеров по коалиции. Мы имели смелость задаваться вопросом, чего на самом деле хочет страна от меньшинств, чтобы те получили равное обращение в качестве привилегии», - прокомментировал Одинец.

1 января 2024 года вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Гендерно-нейтральный брак был установлен в Эстонии 20 июня 2023 года законом, принятым Рийгикогу.