Новогоднее обращение Владимира Зеленского: «Украина стала сильнее. Тьма не поглотила нас. Победы и мира!»

Когда в начале 23 года, в январе, в феврале, мы преодолели, без преувеличения, самую тяжелую зиму в истории. Когда доказали: украинцы сильнее холода и тьмы. Сильнее отключения и угрозы блэкаута. Украинцы преодолеют любой дефицит электроэнергии, потому что не имеют дефицита стойкости и храбрости. Мы не исчезли в темноте. Тьма не поглотила нас. Тьма проиграла нам.

Выстояла наша энергетика. Выстояла наша страна. Победила в этом году. И я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому в первую очередь это стало возможным.

Все наши силы безопасности и обороны. Я горжусь каждым украинским воином. Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защищаете нас. Все это время. Время тяжелых, ожесточенных ежедневных боев. С первых минут 1 января до сих пор, даже в новогоднюю ночь, когда украинский воин сражается и не имеет права дать слабину. Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше. Но ничего больше оно не смогло. Ибо вы дали бой на каждом направлении и каждой нашей улице, в каждом нашем доме. Вы были сильными. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждый, кто доказывает: украинцы сильнее зла.