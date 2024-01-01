Агентство США: угроза цунами в Японии практически миновала

Угроза цунами от мощного землетрясения, потрясшего Японию, в основном миновала, сообщило агентство США после того, как на некоторые районы обрушились волны высотой более метра.
«Опасность цунами в основном миновала», - заявил представитель, базирующегося на Гавайях, Тихоокеанский центр стихийных бедствий.
К настоящему времени Япония также отменила высший уровень предупреждения о цунами, но жителям прибрежных районов по-прежнему не разрешается возвращаться в свои дома, поскольку существует вероятность того, что волны все еще могут прийти.
Ранее по данным Японского метеорологического агентства, у побережья префектуры Исикава в Японском море было зарегистрировано несколько землетрясений, самое мощное из которых, по предварительным данным, имело магнитуду 7,6.
Метеорологическое агентство выдало префектуре Исикава предупреждение о цунами высшей степени, другим районам западного побережья острова Хонсю было дано предупреждение нижней степени.
A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024
Японское вещательное агентство NHK предупредило о возможности цунами высотой до пяти метров и призвало людей покинуть район или искать убежище на крышах. По данным NHK, меньшие волны цунами уже достигли побережья.
Предупреждение о цунами было также выпущено для западного побережья Сахалинской области на востоке России, куда, по оценкам местного МЧС, также могут дойти цунами. Жителей региона уже эвакуируют, пишет российское государственное информационное агентство ТАСС.
Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8— Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал местных жителей немедленно эвакуироваться, сообщает Reuters.
По данным энергетических компаний, после землетрясений без электричества остались около 33 500 домохозяйств.
По данным Японского департамента транспорта, в пострадавшем от землетрясения районе закрыто несколько крупных автомагистралей. Также нарушено движение скоростных поездов Синкансен между Токио и районом Ното в префектуре Исикава.
По данным японского правительства, на атомных электростанциях страны пока не зафиксировано никаких отклонений от нормы.
«На данный момент никаких отклонений от нормы на АЭС "Сика" в префектуре Исикава и других атомных станциях страны не обнаружено», - заявил официальный представитель правительства Йошимаса Хаяси.
2024 didn't start in the best of ways in Japan.— Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2024
A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate
The clip is from about one hour ago.
[📹 NHK]pic.twitter.com/7PlUQH5vF4