Агентство США: угроза цунами в Японии практически миновала

«Опасность цунами в основном миновала», - заявил представитель, базирующегося на Гавайях, Тихоокеанский центр стихийных бедствий.

К настоящему времени Япония также отменила высший уровень предупреждения о цунами, но жителям прибрежных районов по-прежнему не разрешается возвращаться в свои дома, поскольку существует вероятность того, что волны все еще могут прийти.

Ранее по данным Японского метеорологического агентства, у побережья префектуры Исикава в Японском море было зарегистрировано несколько землетрясений, самое мощное из которых, по предварительным данным, имело магнитуду 7,6.

Метеорологическое агентство выдало префектуре Исикава предупреждение о цунами высшей степени, другим районам западного побережья острова Хонсю было дано предупреждение нижней степени.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024

Японское вещательное агентство NHK предупредило о возможности цунами высотой до пяти метров и призвало людей покинуть район или искать убежище на крышах. По данным NHK, меньшие волны цунами уже достигли побережья.