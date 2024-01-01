Давайте разберемся: может ли кофе вылечить похмелье?

Кофе не помогает снизить уровень алкоголя в крови, рассказал профессор Лондонского университета Саут-Бэнк Тони Мосс в телепередаче Food Unwrapped. Он может взбодрить человека, но координация и другие моторные навыки из-за алкоголя все равно остаются нарушенными, передает Independent. Чтобы проверить эту теорию, Мосс пригласил пятерых студентов и предложил им выпить крепкий коктейль из водки и тоника. В зависимости от роста и веса студента в напитке содержалось достаточно алкоголя, чтобы вызвать чувство опьянения.

Каждому студенту предлагалось решить простую задачу, требующую зрительно-моторной координации. Они должны были перемещать металлическое кольцо вокруг проволоки так, чтобы кольцо не касалось проволоки. Все провалили эту задачу. Затем участникам предложили выпить чашку крепкого кофе. Они получили энергию и мотивацию, но их моторные способности не улучшились, и все снова провалили задачу.

Профессор также проверил содержание алкоголя в крови у студентов до и после употребления кофе, и оно не изменилось. Это подтверждает, что алкоголь выводится из крови только с течением времени. «Ранние исследования уже подтвердили, что кофе не действует как “противоядие” от алкоголя», - отметил Мосс. Скорее кофе оказывает стимулирующий эффект и облегчает усталость от алкоголя и вечеринок. Однако чтобы протрезветь, нужно пить жидкости, есть и, прежде всего, ждать.

Эта статья была впервые опубликована в 2018 году.