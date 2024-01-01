Летная гавань Морского музея отправилась на ремонт до мая

Одна из основных целей обновления постоянной экспозиции Морского музея в Летной гавани - улучшить впечатления от посещения музея всей семьей, чтобы всем членам семьи хотелось возвращаться в музей много раз.

«План состоит в том, чтобы создать экспериментальную среду для семей с маленькими детьми, где даже дети в возрасте от одного до трех лет смогут интересно провести время, - сказал член правления Эстонского морского музея Урмас Дрезен. - Мы хотим вывести нашу образовательную деятельность на новый уровень, и поэтому создаем совершенно новые простарнства экспонирования».

«После реконструкции Летная гавань станет музеем с самой доступной постоянной экспозицией в Эстонии», - пообещал Дрезен.

Постоянная экспозиция Морского музея в Летной гавани открылась в 2012 году. В то время это было новаторское явление на эстонской музейной сцене, и новаторскими были его формальные, технические и содержательные аспекты. Однако спустя 11 лет и после свыше 2,25 миллиона посещений музея начинаются проявляться явные признаки устарения технологий экспонирования и привлечения посетителей к образовательной деятельности, отметил руководитель музея.