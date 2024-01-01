Предприниматель: увеличение НСО в некоторых случаях может привести к снижению цен

Тоомас Таук сказал, что Puumarket принял решение, несмотря на увеличение ставки НСО, сохранить цены продажи на текущем уровне, что означает снижение цен для бизнес-клиентов.

«75% объема продаж Puumarket приходится на строительные и другие коммерческие предприятия, которые покупают материалы для использования в своей основной деятельности и, как правило, являются налогообязанными. Поскольку цены на товары останутся прежними, и предприятия станут получать обратно от государства 22% НСО вместо нынешних 20%, то товары станут для них ещё более доступным. При этом, если, например, человек платит строительной компании за материалы, эта экономия может косвенно дойти до конечных потребителей, а также повлиять на другие отрасли», - сказал Таук.

«В целом на строительном рынке сейчас действует острая ценовая конкуренция, а маржа прибыли как у производителей материалов, так и у продавцов и строителей упала и, скорее всего, продолжит падать ещё больше, поэтому для заказчиков строительства сейчас наступило самое благоприятное время, подобного которому не было уже много лет», - поделился Таук.

«Рыночные цены на различную строительную древесину за последний год снизились на 40-50%, также значительно упали цены на некоторые другие общестроительные материалы. В качестве примера можно привести цены на строительный металл и арматуру, которые также упали на 40-50% по сравнению с пиковыми, и рост цен в этом сегменте пока представляется маловероятным», - сказал Таук.

«На данный момент кажется, что цены на строительные материалы, которые уже находятся на самом низком уровне за последние несколько лет, в первой половине нового года в основном останутся без изменений. Обычно и поставщики, и застройщики в начале нового года поднимают цены в среднем на 3–5%, однако в следующем году этого, скорее всего, не произойдет», - добавил Таук.