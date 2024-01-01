МИД Эстонии советует находящимся в Японии следовать распоряжениям местных властей

Свое пребывание в Японии на короткое время зарегистрировали четверо граждан Эстонии. МИД Эстонии направил им сообщение с информацией о цунами и рекомендовал покинуть прибрежную зону.

При планировании поездки Министерство иностранных дел рекомендует всегда регистрировать поездку на сайте Reisi Targalt.

Цель оформления краткосрочного пребывания за границей это обеспечит консульскую защиту и помощь гражданину Эстонии или владельцу паспорта иностранца, находящимся в иностранном государстве в качестве туриста или в командировке.

Консульскую помощь в Японии можно получить в посольстве Эстонии в Токио, при необходимости можно обратиться за помощью в Министерство иностранных дел по телефону +372 5301 9999.

Первые цунами достигли северного побережья центральной Японии в понедельник после мощных землетрясений.

По данным Японского метеорологического агентства, волны высотой до 1,2 метра достигли порта Вадзима в префектуре Исикава. Японское метеорологическое агентство и Геологическая служба США ранее сообщали о сильных землетрясениях в регионе, одно из которых по предварительным данным быело магнитудой 7,5 балла.

По данным правительства Японии, на атомных станциях страны никаких отклонений от норм не зарегистрировано.

"На данный момент на атомной электростанции Шика в префектуре Исикава и других атомных станциях страны отклонений от нормы не выявлено", - заявил официальный представитель правительства Йошимаса Хаяши.