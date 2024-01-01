С точки зрения полиции новогодняя ночь прошла спокойно

По словам ответственного дежурного из Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, ключевым словом различных правонарушений стало слово «алкоголь».

«В общественных местах с точки зрения полиции было в основном спокойно, но тем сильнее бросается в глаза тот факт, что во многих домах встреча Нового года закончилась насилием против близких», - сказал Трей.

Полиции пришлось в общей сложности 48 раз отреагировать на звонки о домашнем насилии, когда кто-то, обычно в состоянии сильного алкогольного опьянения, поднимал руку на своих близких.

«Хочу всем напомнить, что если кто-то услышит из квартиры соседей шум, свидетельствующий о применении насилия, следует обязательно позвонить по номеру 112. Тогда полиция может пойти и проверить ситуацию. Этот звонок займет всего минуту, но может оказаться кому-то очень полезным», - сказал Трей.

Всего 31 декабря в дорожном движении на трезвость были проверены 1700 водителей, и восемь употреблявших алкоголь водителей были от вождения отстранены.

«Конечно, хотелось бы, чтобы это число было равно нулю. Эти восемь человек своим необдуманным поведением подвергали опасности себя, других людей в машине и остальных участников дорожного движения. Однако для получения окончательной картины потребуется некоторое время, поскольку в это число не включены проверки, сделанные после полуночи, и, конечно же, мы также будем внимательно следить за тем, что происходит на дорогах сегодня, на следующий день после встречи нового года», - сказал Трей.