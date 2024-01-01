Таллинн с нового года повышает ставки нескольких социальных пособий

Таллиннская горуправа в декабре приняла решение повысить с 1 января 2024 года ставки нескольких социальных пособий. Принимая в расчет рост цен город повысит предельную ставку дохода до 360 евро, а пособие к началу учебного года начиная со второго класса - до 100 евро, возрастут также пенсионная надбавка и пособие для детей с недостатком здоровья.

Пособие, зависящее от дохода, можно получить, столкнувшись с финансовыми трудностями, на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях, либо на поддержку занятий по интересам или спортом для ребенка. Предельная ставка дохода - это сумма, которая должна оставаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье, внесенного в регистр населения. Предельная ставка дохода при подаче ходатайается до 360 евро на человека.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, при помощи повышения предельной ставки дохода город сможет предоставить помощь большему количеству нуждающихся. «Чтобы оказавшийся в беде человек мог рассчитывать на пособие, зависящее от дохода, город с 1 января повышает учитываемую при начислении пособия предельную ставку дохода до 360 евро, - пояснила Бешкина. - Эту субсидию можно назначить взрослому в размере до 250 евро в год, а ребенку до 360 евро в год, если у человека есть право на ее получение. Повышение предельной ставки дохода позволит получить помощь большему числу нуждающихся».