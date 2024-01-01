Таллинн с нового года повышает ставки нескольких социальных пособий, сообщила накануне пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Таллиннская горуправа в декабре приняла решение повысить с 1 января 2024 года ставки нескольких социальных пособий. Принимая в расчет рост цен город повысит предельную ставку дохода до 360 евро, а пособие к началу учебного года начиная со второго класса - до 100 евро, возрастут также пенсионная надбавка и пособие для детей с недостатком здоровья.
Пособие, зависящее от дохода, можно получить, столкнувшись с финансовыми трудностями, на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях, либо на поддержку занятий по интересам или спортом для ребенка. Предельная ставка дохода - это сумма, которая должна оставаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье, внесенного в регистр населения. Предельная ставка дохода при подаче ходатайается до 360 евро на человека.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, при помощи повышения предельной ставки дохода город сможет предоставить помощь большему количеству нуждающихся. «Чтобы оказавшийся в беде человек мог рассчитывать на пособие, зависящее от дохода, город с 1 января повышает учитываемую при начислении пособия предельную ставку дохода до 360 евро, - пояснила Бешкина. - Эту субсидию можно назначить взрослому в размере до 250 евро в год, а ребенку до 360 евро в год, если у человека есть право на ее получение. Повышение предельной ставки дохода позволит получить помощь большему числу нуждающихся».
Поскольку подготовка к школе накладывает ощутимую дополнительную нагрузку на семейный бюджет, ученики до 19 лет получают пособие от города к началу учебного года. «Ранцевое пособие для первоклассников в новом году по-прежнему составит 320 евро, но начиная со второго класса субсидия возрастет с нынешних 75 до 100 евро, его выплачивают всем ученикам основной, средней или прикладной школы. Думаю, это важная помощь для семей с детьми, в особенности для тех, в которых растут сразу несколько школьников», - сказала Бетина Бешкина.
В новом году возрастет также пособие для детей с недостатком здоровья. Выплачиваемое раз в год в месяц рождения ребенка пособие повысится с нынешних 125 до 150 евро.
Раз в год город Таллинн выплачивает пенсионерам надбавку к пенсии для компенсации роста цен, его ставка с 1 января возрастет со 175 до 200 евро. Подать ходатайство можно на следующий календарный год после выхода на пенсию, пособие выплачивается в месяц, предшествующий дню рождения заявителя. Ходатайствовать о пенсионной надбавке могут также получатели пенсии по нетрудоспособности или народной пенсии, либо совершеннолетние получатели пенсии по потере кормильца, а также лица старше 17 лет, у которых на основании закона о пособии по нетрудоспособности определена частичная или полная нетрудоспособность.
В бюджете Таллинна на 2024 год на пособие к началу учебного года запланировано 5,8 млн евро, что на 1,2 млн евро больше, чем в текущем году. На поддержку детей с недостатком здоровья запланировано 285 000 евро, что на 20% больше, чем в нынешнем году. На выплаты пенсионной надбавки запланировано 18,3 млн евро или примерно на 2,3 млн евро больше, чем в этом году.