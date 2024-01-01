ГАЛЕРЕЯ ⟩ Многие люди не удосужились убрать за собой после запуска фейерверков

На улице Сыле было выпущено множество ракет с островка безопасности посреди дороги. Пустые ракетные батареи были видны со всех сторон.

Абсурдная сцена развернулась и под соснами на пляже Штромка. Под снежной шапкой, как грибы осенью после дождя, стояло множество пустых ящиков от салютов. Среди названий пиротехники выделялись «Секс-бомба, со счастливым концом...» и куча мусора с надписью «Что-то красивое».

В Пирита остатки ракетных снарядов также растянулись на несколько километров, но в небольшом количестве. Судя по всему, это было не место самого активного салюта, поскольку жилых домов поблизости мало.