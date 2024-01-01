Помощь спасателей в новогодний праздник требовалась преимущественно в связи с пожарами от фейерверков

С 21 часа последнего дня года до 8 часов утра первого дня нового года помощь спасателей потребовалась в связи с 54 происшествиями, 85 процентов которых произошли из-за фейерверков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спасательных происшествий в новогоднюю ночь было на 15 меньше.

Чаще всего горели мусорные баки, куда слишком рано выбрасывали неостывшую использованную пиротехнику. Несколько происшествий были из-за патронов для фейерверков, два-три пожара начались из-за падения пиротехники. Были и ситуации, когда из окна квартиры или балкона запускались фейерверки, а потом приходилось вызывать спасателей. Во время зажигания одного из фейерверков мужчину ударило в лицо эффектом, который тут же взорвался, и пострадавшему потребовалась помощь спасателей.

В 2023 году в пожарах погибли 35 человек, что на 12 жизней меньше, чем в 2022 году. В большинстве случаев причиной смерти погибших при пожарах стало неосторожное курение, причем большинство погибших были либо пьяны, либо их алкогольное опьянение подозревалось. Вызывает беспокойство отсутствие детекторов дыма в домах или их нерабочее состояние.

В конце года Спасательный департамент провел акцию-напоминание о необходимости датчиков дыма и проверил наличие приборов в домах. В четверти из 5500 проверенных за неделю домов не было работающего детектора дыма.