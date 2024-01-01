Сеть мощнее, покрытие хуже: что случилось с мобильной связью в Эстонии?

В этом году операторы связи начали постепенно отключать сети 3G. Однако люди жалуются, что вместо ожидаемого повышения качества связи в некоторых местах, они получают более низкий уровень сервиса. Почему?
Вы садитесь в автобус, и водитель спрашивает, можете ли вы заплатить наличными, потому что терминал не работает? Вы едете по главной дороге Эстонии, где раньше можно было совершать рабочие звонки и интернет работал безупречно, и вдруг не можете даже позвонить? Над этой проблемой жалуются многие жители Эстонии. В то же время операторы сети хвалят переход на системы 4G и 5G, говоря, что все станет лучше. Что же произошло?