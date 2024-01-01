Сеть мощнее, покрытие хуже: что случилось с мобильной связью в Эстонии?

Вы садитесь в автобус, и водитель спрашивает, можете ли вы заплатить наличными, потому что терминал не работает? Вы едете по главной дороге Эстонии, где раньше можно было совершать рабочие звонки и интернет работал безупречно, и вдруг не можете даже позвонить? Над этой проблемой жалуются многие жители Эстонии. В то же время операторы сети хвалят переход на системы 4G и 5G, говоря, что все станет лучше. Что же произошло?

Руководитель отдела радиосетей Telia Оливер Лекк сказал, что предлагаемое новыми мобильными технологиями (4G и 5G) качество и пользовательский опыт обычно лучше, чем у старых технологий (2G/3G). «Это одна из основных причин, почему Telia решила начать отключение своей 3G сети: мы хотим предложить нашим клиентам самую современную и качественную мобильную связь, где основной упор делается на более новые технологии, такие как 4G и 5G. Кроме того, мы постепенно начнем использовать освободившийся от 3G сети частотный ресурс для сетей 4G и 5G. После закрытия 3G сети продолжит работать наша 2G сеть, куда мы при необходимости будем направлять дополнительные мощности в различных регионах», - сказал он.